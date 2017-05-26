فرنسا تؤكد وجود قوات خاصة تابعة لها في سوريا

وأوضحت وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي غولار لأول مرة، في مقابلة صحفية أجرتها مع إذارعة "أوروبا 1"، أن وحدات من القوات الفرنسية الخاصة تتواجد حاليا في الأراضي السورية بصدد تنفيذ عمليات دقيقة. ولم تكشف مزيدا من التفاصيل بخصوص المهام الموكلة لهذه القوات الخاصة وكثفة بالذكر أنها عمليات دقيقة.

وأضافت سيلفي غولار، أن هناك طائرات حربية تحلق في الأجواء السورية، مشيرة إلى أنه تم ارسال جنود فرنسيين إلى سوريا جاء في إطار التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعس الإرهابي.

وكانت تقارير قد تحدثث العام الماضي، عن وجود قوات خاصة تابعة للجيش الفرنسي، لكن الحكومة لم تؤكد رسميا صحة الخبر حتى اليوم.