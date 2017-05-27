البرازيل تستنكر بيان للأمم المتحدة بشأن قمع المتظاهرين في البلاد

وقالت في ردها إن "الاستخفاف الذي تريد أن تقود به المفوضية واللجنة الناس الإعتقاد بأن البرازيل لا تملك مؤسسات قوية مكرسة لحماية حقوق الإنسان وتدعيم الحكم الديمقراطي للقانون لأمر مخيف.

وكانت هاتان الهيئتان الدوليتان قد إنتقدتا أمس الجمعة، إفراط الشرطة في إستخدام القوة لإبعاد متعاطى المخدرات، عن وسط ساو باولو، وقمع مظاهرة نقابية في برازيليا. وطالبتا بأن تسعى الحكومة البرازيلية للحوار، وحماية المشاركين في المظاهرات.

وفيما يصد رجال الجيش والشرطة العنف باستخدام الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، أطلقت أيضا ذخيرة أصيب على إثرها بائع متجول بجروح خطرة بعدما تلقى رصاصة في وجهه.