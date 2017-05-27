مقتل شخصين بسبب إمرأة مسلمة في محطّة للقطار بولاية أوريغون الأمريكية

وقال مسؤولون أمنيون في ولاية أوريغون الأمركية، أنّ شخصين لقيا مصرعهما طعنا، بعدما محاولتهما الدفاع عن إمرأة مسلمة تعرضت لاعتداء لفظي.

وبحسب ما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر"، فإن الضحيتين شاهدا إمرأة مسلمة تتعرض لفصول من العنف اللفظي في محطة للقطار بمدينة بورتلاند، ثم تقدما لمواجهة المعتدي.

وأوضح المتحدث باسم شرطة بورتلاند، بيتي سامبسون، أن المعتدي المشتبه فيه، تلفظ بخطاب كراهية تجاه المرأةالمسلمة، بسبب ارتدائها الحجاب. مشيرا إلى أنّ شخصا ثالثا حاول أن يتدخل لمنع الإعتداء اللفظي، وأصيب بالسلاح الأبيض، لكن حياته لم تتعرض للخطر.

واعتقلت السّلطات المشتبه فيه، قائلة إنها لم تتبيّن بعد ما إذا كان تحت تأثير الكحول والمخدّرات حين أقدم على ارتكاب جريمته.