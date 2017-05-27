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عنصري يقتل شخصين بعدما حاولا منعه من إهانة مسلمتين في أمريكا

نشر يوم 2017/05/27 3357 0 عمر.ت عنصري يقتل شخصين بعدما حاولا منعه من إهانة مسلمتين في أمريكا
شهدت محطة قطار مدينة بورتلاند الأمريكية، وقوع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخصان وبطلها رجل عنصري.

لقي شخصان حتفهما ونجا ثالث، أمس الجمعة، بعدما تعرضا لعدة طعنات داخل قطار بمدينة بورتلاند الأمريكية إثر محاولتهما منع عنصري من الاعتداء على امرأتين مسلمتين.

وجاء في بيان لشرطة مدينة بورتلاند، أن رجلا بدأ يصرخ ويطلق عبارات تحمل إهانات عرقية ودينية لامرأتين مسلمتين داخل قطار، مضيفا أن رجلان تعرض للطعن حتى الموت بعدما حولا منع هذا الأخير من مضايقة السيدتين.

ونوها البيان، إلى أنه تم اعتقال المجرم بعدما نزل من القطار، في حين غادرتا الشابتين المكان قبل استجوابهما.

وزادت الحوادث المناهضة للمسلمين أكثر من 50 بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بعام الماضي، حسب إحصائيات لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية.

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