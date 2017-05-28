هكذا علّق ترامب على زيارته إلى السعودية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه جنى من زيارته الأخيرة إلى السعودية مئات مليارات الدولات بما سيتيح فرص العمل للأمريكيين.

ويرى المراقبون أن السعودية محطة ترامب الأولى، في جولته التي استمرت بين الـ20 والـ27 من الشهر، كانت "الأدسم" على الصعيدين السياسي والإقتصادي، حيث التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضر هناك "قمة الرياض الأمريكية الإسلامية" التي عقد على هامشها سلسلة من اللقاءات مع قادة وزعماء الدول المشاركة.