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هكذا علّق ترامب على زيارته إلى السعودية

نشر يوم 2017/05/28 1 0 إيمان علي إسماعيل هكذا علّق ترامب على زيارته إلى السعودية
وغرد ترامب مساء أمس على حسابه الرسمي على "التويتر" فور عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد جولة قادته إلى الشرق الأوسط و أوروبا، بأنه جنى منها مئات مليارات الدولات بما سيتيح الكثير من فرص العمل للأمريكي.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه جنى من زيارته الأخيرة إلى السعودية مئات مليارات الدولات بما سيتيح فرص العمل للأمريكيين.
ويرى المراقبون أن السعودية محطة ترامب الأولى، في جولته التي استمرت بين الـ20 والـ27 من الشهر، كانت "الأدسم" على الصعيدين السياسي والإقتصادي، حيث التقى خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضر هناك "قمة الرياض الأمريكية الإسلامية" التي عقد على هامشها سلسلة من اللقاءات مع قادة وزعماء الدول المشاركة.
 
 كما قام ترامب إبرام صفقة سلاح كبيرة وغير مسبوقة مع الرياض بقيمة 350 مليار دولار، تزود بموجبها واشنطن الجانب السعودي بالسلاح والعتاد الجديد، ليعود الرئيس الأمريكي إلى بلاده "غانما سالما" ومعه "مليارات الدولارات" وآلاف فرص العمل لمواطنيه.

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