أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تتوعد كوريا الشمالية بعقوبات ردعية عقب إطلاقها صاروخا باليستيا

نشر يوم 2017/05/29 781 0 عطار براهيم اليابان تتوعد كوريا الشمالية بعقوبات ردعية عقب إطلاقها صاروخا باليستيا
إستنكرت طوكيو اليوم الإثنين، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، سقط في المنطقة الإقتصادية البحرية اليابانية ، وشددت هذه الأخيرة على ضرورة إتخاذ إجراءات ردعية لمنع تطاول بيونغ يانغ على قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد مجلس الوزراء الياباني، أن طوكيو قدمت إحتجاجا، على إطلاق كوريا الشمالية، صاروخا سقط في المنطقة الاقتصادية اليابانية في بحر اليابان.

وأضاف في ذات السياق أنه لا يمكن لليابان أن تتغاضى عن تصرفات كوريا الشمالية، المستفزة المتكررة، وقدمنا احتجاجا قويا لكوريا الشمالية وندين تصرفاتها بأقوى العبارات، إنه لم يتم رصد أي  أضرار لحقت بطائرات أو بسفن.

ويذكر أن كوريا الشمالية أجرت تجربة صاروخية جديدة، حيث أطلقت صاروخا بالستيا قصير المدى سقط في البحر قبالة ساحلها الشرقي في أحدث حلقة من سلسلة تجارب صاروخية، رغم الضغوط والتهديدات العالمية بفرض مزيد من العقوبات. 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا