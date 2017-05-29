اليابان تتوعد كوريا الشمالية بعقوبات ردعية عقب إطلاقها صاروخا باليستيا

وأكد مجلس الوزراء الياباني، أن طوكيو قدمت إحتجاجا، على إطلاق كوريا الشمالية، صاروخا سقط في المنطقة الاقتصادية اليابانية في بحر اليابان.

وأضاف في ذات السياق أنه لا يمكن لليابان أن تتغاضى عن تصرفات كوريا الشمالية، المستفزة المتكررة، وقدمنا احتجاجا قويا لكوريا الشمالية وندين تصرفاتها بأقوى العبارات، إنه لم يتم رصد أي أضرار لحقت بطائرات أو بسفن.

ويذكر أن كوريا الشمالية أجرت تجربة صاروخية جديدة، حيث أطلقت صاروخا بالستيا قصير المدى سقط في البحر قبالة ساحلها الشرقي في أحدث حلقة من سلسلة تجارب صاروخية، رغم الضغوط والتهديدات العالمية بفرض مزيد من العقوبات.