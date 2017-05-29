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بوتين في زيارة إلى فرنسا اليوم بدعوة من إيمانويل ماكرون

نشر يوم 2017/05/29 1 0 مريم.ع بوتين في زيارة إلى فرنسا اليوم بدعوة من إيمانويل ماكرون
سيقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بزيارة إلى فرنسا تلبية لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث سيبحث الرئيسان عدة قضايا دولية وثنائية، حسب ما أكده يورى أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي.

وفي تصريحات صحفية، قال أوشاكوف أن زيارة بوتين إلى فرنسا سوف تتزامن مع افتتاح معرض ينظمه الإرميتاج الروسي في فرساي الفرنسية بمناسبة حلول الذكرى الـ 300 لزيارة الإمبراطور الروسي بطرس الأكبر فرنسا والتأسيس للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأوضح المتحدث أن ماكرون وجه الدعوة لنظيره الروسي خلال مكالمة هاتفية في أعقاب تنصيب ماكرون، الذي اقترح على بوتين الاحتفال معا بالذكرى الـ 300 لزيارة الإمبراطور بطرس الأكبر إلى فرنسا".

وسيعقد الرئيسان في بداية اللقاء اجتماعا مصغرا للتعارف قبل جلسة موسعة سيعقبها مؤتمر صحفي مشترك للجانبين -يضيف المتحدث-، حيث سيركز الزعيمين خلال اللقاء بالدرجة الأولى على القضايا الدولية، وسيكرسان حيزا كبيرا لبحث الأزمتين الأوكرانية والسورية وسبل تعاون موسكو وباريس في مكافحة الإرهاب.

وأشار مساعد الرئيس الروسي يورى أوشاكوف، أنه لن يتم التوقيع على أي اتفاقات بين البلدين خلال الزيارة قائلا:" ن زيارة الرئيس بوتين إلى فرنسا لا تتسم بالصفة الرسمية، لكنها تحمل في طياتها بحث حزمة كبيرة من القضايا ذات الأهمية المطروحة على أجندة عمل البلدين".

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