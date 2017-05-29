اعتداء مانشستر.. اعتقال 14 شخصا في إطار عملية التحقيق

وجاء في بيان للشرطة أنه تم توقيف رجلا يبلغ من العمر الـ 23 سنة في شورهام-باي-سي في ساسكس جنوب انجلترا. كما قامت الشرطة بالموازاة مع ذلك بعملية تفتيش صباح اليوم داخل منزل في والي رانج الحي الجنوبي لضاحية مانشستر.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد قد قالت إن الهجوم الإرهابي الذي هز مدينة مانشستر نفذته شبكة كبيرة لازال بعض أعضائها طلقاء. وفي معرض ردها على سؤال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عما إذا كان بعض أفراد المجموعة ما زالوا طلقا أجابت راد "ربما إنها عملية مستمرة هناك 11 محتجزا العملية لا تزال مستمرة في الوقت الحالي". وأشارت شرطة مانشستر الكبرى إلى أنها ألقت القبض على عدد كبير من أفراد الشبكة التي تقف وراء التفجير والذي أودى بحياة 22 شخصا في قاعة احتفالات مضيفة أنها اعتقلت رجلين خرين فيما تواصل ملاحقتها للمجموعة.