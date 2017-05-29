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السجن 3 أشهر في حق وزير التجارة الفرنسي السابق وزوجته بتهمة التهرب الضريبي

نشر يوم 2017/05/29 2002 0 حمزة عساس السجن 3 أشهر في حق وزير التجارة الفرنسي السابق وزوجته بتهمة التهرب الضريبي
أصدرت محكمة فرنسية اليوم الاثنين حكما بالسجن 3 أشهر مع وقف التنفيذ وبعدم الأهلية لمدة عام في حق وزير الدولة للتجارة الخارجية السابق توماس تيفينو بتهمة التهرب الضريبي.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسة   فإن "زوجة الوزير الفرنسي السابق ساندرا  حوكمت هي الأخرى وصدر في حقها حكم بالسجن 3 أشهر مع وقف التنفيذ.

وكان الادعاء الفرنسي قد طالب بإصدار حكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وخمس سنوات بعدم الأهلية في حق النائب الاشتراكي وبستة أشهر مع وقف التنفيذ في حق زوجته وذلك لعدم إعلانهما عن دخلهما في عام 2012.

للإشارة فإن هذه القضية وضعت الحكومة الاشتراكية آنذاك في عهد الرئيس  فرانسوا هولاند في وقف حرج  خصوصا وأنها ظهرت إلى العلن بعد وقت قصير فقط من فضيحة أخرى بشأن وزير الموازنة الاسبق جيروم كاهوزاك الذي اضطر لأن يستقيل فيمارس 2013 ومثل أمام القضاء لامتلاكه حساب مصرفي خارجي.

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