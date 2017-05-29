ماكرون.. باريس سترد فورا على أي هجوم كيماوي في سوريا

وأوضح ماكرون، في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بقصر فرساي، أن "أي استخدام للأسلحة الكيميائية" في سوريا "سيكون موضع رد فوري" من باريس .

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن باريس وموسكو سيعملان على تعزيز الشراكة في مجال مكافحة الارهاب بسوريا.