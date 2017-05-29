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ماكرون.. باريس سترد فورا على أي هجوم كيماوي في سوريا

نشر يوم 2017/05/29 1786 0 عمر.ت ماكرون.. باريس سترد فورا على أي هجوم كيماوي في سوريا
قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، بخصوص استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا، إن باريس سترد فورا على كل هجوم يستخدم فيه الكيماوي.

وأوضح ماكرون، في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بقصر فرساي، أن "أي استخدام للأسلحة الكيميائية" في سوريا "سيكون موضع رد فوري" من باريس  .

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن باريس وموسكو سيعملان على تعزيز الشراكة في مجال مكافحة الارهاب بسوريا. 

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