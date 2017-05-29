زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6,9 درجات على مقياس ريشتر اليوم الاثنين، منطقة تقع في الجنوب الشرقي من مدينة بالو في جزيرة سولاويزي بأندونيسيا، حسبما أفادت به وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية.

وجاء في بيان للوكالة أن قوة الزازال الذي حدد على بعد 130 كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة بالو في جزيرة سولاويزي قد بلغت 6,9 درجات على مقياس ريشتر ولا يوجد أي خطر من حدوث موجات تسونامي عقب الهزة الأرضية.

وتشهد اندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا كثيفا، حيث تتعرض لنحو سبعة آلاف هزة أرضية سنويا لوقوعها فوق ما يسمى ب"حزام النار" في المحيط الهادي وهو عبارة عن قوس من البراكين والصدوع الأرضية في حوض المحيط الهندي.