رئيس الإكوادور يطلب من مؤسس ويكيليكس عدم التدخل في سياسة بلاده

وشدد مورينو في مؤتمر صحفي في العاصمة كيتو، على أن يحترم جوليان، الظرف الذي هو فيه، ولا يتدخل في سياسة الإكوادور، ولا يتدخل في سياسة الدول الصديقة أيضا".

كان مورينو، الذي تولى الرئاسة يوم 28 ماي، يرد على تغريدة كتبها أسانغ على تويتر الأسبوع الماضي قال فيها " الإكوادوريون يمكنهم أن يشعروا بالثقة إذا حصل ويكيليكس، على دليل على وجود فساد في الإكوادور فسينشره".

وكان الرئيس السابق رافائيل، كوريا قد منح أسانغ، اللجوء عندما واجه مؤسس ويكيليكس، إحتمال ترحيله إلى الولايات المتحدة، وقد أكد مورينو أنه سيحافظ على نفس السياسة.

وتريد الولايات المتحدة محاكمة أسانغ بتهم التجسس، بعدما نشر موقع ويكيليكس، الآلاف من الوثائق السرية الأمريكية في عام 2010.