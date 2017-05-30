رئيس كوريا الجنوبية يأمر بالتحقيق في إدخال منصات لمنظومة ثاد الأمريكية إلى البلاد

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن التوجيه يأتي بعد أن تلقى الرئيس تقريرا بشأن إدخال 4 منصات إطلاق لمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدم "ثاد" بشكل سري إلى كوريا الجنوبية، علاوة على منصتي الإطلاق اللتين تم نشرهما في بلدة سونج جو بإقليم كيونج سانج الشمالي.

و قال كبير المستشارين الرئاسيين للشؤون الإعلامية يون يونج تشان إن الرئيس شعر بخيبة أمل وصدمة في أعقاب تلقيه التقرير، مضيفا أن الرئيس أكد بنفسه أنه تم إدخال 4 منصات إطلاق إلى البلاد، من خلال إجراء اتصال هاتفي بوزير الدفاع هان مين كو، وأوضح أن وزارة الدفاع لم تقدم تقريرا إلى اللجنة الاستشارية لإدارة شؤون الدولة بشأن هذا الأمر أثناء تقرير الأعمال في يوم 25 من الشهر الجاري. وأشار إلى أن الرئيس أصدر أمرا بالتحقيق التفصيلي عن سبب إدخال المنصات، وسبب عدم الكشف عنه أمام الجمهور، وإغفال تقرير الحكومة الجديدة حتى الان .

وكشفت واشنطن وكوريا الجنوبية في جويلية 2016 عن اتفاق لنشر منظومة "ثاد" في كوريا الجنوبية، لحماية سيول من تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.

يذكر أن "ثاد" منظومة دفاع جوي مضادة للصواريخ، يمكنها اعتراض الصواريخ البالستية والمتوسطة في ارتفاعات قصوى، وتستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها، لكن الصين وروسيا تعارضان نشرها في كوريا الجنوبية.