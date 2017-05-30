أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار عالمية

استنفار أمني في كوريا الشمالية بعد رصد طائرتين أمريكيتين تحلقان فوق أجوائها

نشر يوم 2017/05/30 984 0 عمر.ت استنفار أمني في كوريا الشمالية بعد رصد طائرتين أمريكيتين تحلقان فوق أجوائها
تم، اليوم الثلاثاء، رصد طائرتين حربيتين من طراز "بي-1-بي" تابعتان للسلاح الجو الأمريكي تحلقان قبالة سواحل كوريا الشمالية.

وقالت كوريا الشمالية في بيان لها، أوردته وسائل إعلامية، إن تواجد الطائرتين الحربيتين الأمريكيتين فوق أجوائها بمثابه استفزاز عسكري خطير.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية مشاركة القاذفتين الأمريكيتين من طراز "بي1- بي" في تدريبات عسكرية مشتركة بين قواتها وقوات أمريكية.

 ويأتي هذا الوضع بعد قيام كوريا الشمالية بإطلاق 3 صواريخ باليستية بنجاح، ما أثار غضب الولايات المتحدة وحلفائها.

وقامت واشنطن مؤخرا بإرسال حاملة الطائرات التابعة  لبحريتها "يو.إس.إس رونالد ريجان" لتنفيذ دوريات بالقرب من شبه الجزيرة  الكورية عقب قيام بيونغ يانغ بتسع تجارب صاروخية هذا العام.


الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا