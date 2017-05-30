استنفار أمني في كوريا الشمالية بعد رصد طائرتين أمريكيتين تحلقان فوق أجوائها

وقالت كوريا الشمالية في بيان لها، أوردته وسائل إعلامية، إن تواجد الطائرتين الحربيتين الأمريكيتين فوق أجوائها بمثابه استفزاز عسكري خطير.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية مشاركة القاذفتين الأمريكيتين من طراز "بي1- بي" في تدريبات عسكرية مشتركة بين قواتها وقوات أمريكية.

ويأتي هذا الوضع بعد قيام كوريا الشمالية بإطلاق 3 صواريخ باليستية بنجاح، ما أثار غضب الولايات المتحدة وحلفائها.

وقامت واشنطن مؤخرا بإرسال حاملة الطائرات التابعة لبحريتها "يو.إس.إس رونالد ريجان" لتنفيذ دوريات بالقرب من شبه الجزيرة الكورية عقب قيام بيونغ يانغ بتسع تجارب صاروخية هذا العام.



