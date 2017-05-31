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بالفيديو روسيا تقصف أهدافا لداعش في سوريا من البحر المتوسط

نشر يوم 2017/05/31 284 0 أمينةج بالفيديو روسيا تقصف أهدافا لداعش في سوريا من البحر المتوسط
أفادت قناة "روسيا اليوم" أن سفن حربية روسية موجودة في البحر المتوسط أطلقت 4 صواريخ من طراز "كاليبر "على أهداف لداعش بالقرب من تدمر رسط سوريا ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.

وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، فإن الفرقاطة "الأميرال ايسن " والغواصة "كرسنودار" التابعين للأسطول االبحري الروسي، أطلقتا 4 صواريخ مجنحة من طراز كاليبر من شرق البحر المتوسط على أهداف لداعش بالقرب من تدمر، وأصابت جميع مواقع تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف البيان أن الغواصة كراسنودار أطلقت الصواريخ من قاع البحر.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنها أخطرت كل من القيادة الأمريكية والتركية وكذا الاحتلال الإسرائيلي بعملية الإطلاق في الوقت المناسب عبر قنوات الاتصال المخصصة لذلك.


 

 

  

 

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