تجربة أمريكية ناجحة على اعتراض صاروخ باليستي عابر للقارات

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن وكالة الدفاع الصاروخي التابعة للبنتاغون قولها "إن الصاروخ الاعتراضي الذي أطلق من قاعدة سلاح الجو في فاندنبرج بولاية كاليفورنيا اعترض بنجاح هدفه وهو صاروخ بالستي عابر للقارات أطلق من موقع ريجان للتجارب في جزر مارشال في المحيط الهادىء ".

ونقل البيان عن مدير الوكالة نائب الأميرال جيم سيرينج قوله" إن هذه المنظومة حيوية للدفاع عن بلدنا وهذا الاختبار يبرهن أن لدينا وسيلة ردع تتمتع بالقدرة والمصداقية للتصدي لخطر حقيقي للغاية". وتعد هذه المرة الأولى التي يختبر فيها الجيش الأمريكي الصاروخ الاعتراضي ضد صاروخ بالستي عابر للقارات.

ونوهت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن هذه التجربة الناجحة كانت مقررة من قبل ولكنها جاءت وسط تصاعد التوتر حول برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أنها نجحت في اختبار أمس الثلاثاء اعتراض سلاح وهمي أطلق من موقع علي جزيرة كواجالين في جزر مارشال. وقال مسؤولون إن أمس الثلاثاء كان أول اختبار لإطلاق النار الحي على هدف يشبه إلى حد بعيد سمات صاروخ باليستي عابر للقارات.