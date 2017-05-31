ماكرون يجتمع بمجلس الدفاع والأمن القومي لبحث إجراءات مكافحة الإرهاب

وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية " أن مجلس الدفاع تطرق إلى نتائج التحقيق في هجوم مانشستر وإلى الإجراءات الامنية اللازمة لحماية البلاد وحدد متطلبات خطة "فيجيبيرات" الأمنية لاسيما خلال فترة الصيف مع مراعاة تمديد حالة الطوارئ حتى الأول من نوفمبر."

واختتم بيان الاليزيه بأن مجلس الدفاع بحث أيضا آخر المستجدات الخاصة بالأزمات الدولية.

وكانت الرئاسة الفرنسية أفادت الأسبوع الماضي بأن الرئيس ماكرون سيطلب من البرلمان التمديد للمرة السادسة حتى الأول من نوفمبر المقبل حالة الطوارئ التي أعلنت بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس وإقرار قانون جديد من أجل مكافحة التهديد الإرهابي. كما طلب ماكرون من الحكومة إجراءات لتعزيز الأمن إزاء التهديد الإرهابي خارج إطار حالة الطوارئ لإعداد نص تشريعي خلال شهر جوان، وأعطى تعليمات بتشكيل مركز تنسيق بين الأجهزة المكلفة لمكافحة الإرهاب.