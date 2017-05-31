أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار عالمية

محمد السادس يلتقي نتنياهو الأحد المقبل

نشر يوم 2017/05/31 4892 0 إيمان علي إسماعيل محمد السادس يلتقي نتنياهو الأحد المقبل
إستغل ملك المخزن محمد السادس حضوره في قمة المجموعة الإقتصادية لدول أفريقيا الغربية "إكواس"، لتنظيم لقاءات وإجتماعات غير رسمية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين ناتنياهو، وهي الإجتماعات التي سيتم مناقشة خلالها العديد من القضايا، حسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائلية.

 وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أمس في مقال مفصل للنشاطات التي سيقوم خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي في قمة "الإكواس"، حيث قالت إن رئيس وزراء حكومة الكيان الصهيوني ناتنياهو سيلتقى يوم الأحد المقبل فى ليبيريا زعماء ثلاث دول لا تقيم مع إسرائيل علاقات دبلوماسية من بينها المغرب.

وفي ذات السياق أوضحت  الصحيفة الإسرائيلية إن وفدا مغربيا كبيرا، يرأسه الملك محمد السادس، ويضم وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، سيشارك فى قمة المجموعة الإقتصادية لدول أفريقيا الغربية "إكواس"، الذي سيعقد هذه السنة في فندق بمونروڤيا بليبيريا، أين سيتم عقد اجتماعات غير رسمية مع الوفد المغربي، وقادة النيجر ومالي وهي دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، التي من المقرر أن تكون ممثلة في الإجتماع غير الرسمي الذي سيعقده ناتنياهو مع قاداتها.

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا