محمد السادس يلتقي نتنياهو الأحد المقبل

وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أمس في مقال مفصل للنشاطات التي سيقوم خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي في قمة "الإكواس"، حيث قالت إن رئيس وزراء حكومة الكيان الصهيوني ناتنياهو سيلتقى يوم الأحد المقبل فى ليبيريا زعماء ثلاث دول لا تقيم مع إسرائيل علاقات دبلوماسية من بينها المغرب.

وفي ذات السياق أوضحت الصحيفة الإسرائيلية إن وفدا مغربيا كبيرا، يرأسه الملك محمد السادس، ويضم وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، سيشارك فى قمة المجموعة الإقتصادية لدول أفريقيا الغربية "إكواس"، الذي سيعقد هذه السنة في فندق بمونروڤيا بليبيريا، أين سيتم عقد اجتماعات غير رسمية مع الوفد المغربي، وقادة النيجر ومالي وهي دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، التي من المقرر أن تكون ممثلة في الإجتماع غير الرسمي الذي سيعقده ناتنياهو مع قاداتها.