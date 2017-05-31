دول أعضاء في حلف الناتو يرفضون عقد قمة بتركيا لهذا السبب

ونقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، عن مصادر دبلوماسية وصفتها بالرفيعة، إن ألمانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك رفضون عقد اجتماع للحلف بالعاصمة التركية اسطنبول عام 2018.

ورجحت ذات المصادر، أن سبب معارضة هذه الدول اجراء قمة في اسطنبول يعود إلى رفضهم تأييد السياسة الداخلية للحكومة التركية، مضيفا أنه تم اقتراح مدينة بروكسل البلجيكية لعقد القمة المقبلة، والتي وافقت بدورها على استضافتها.

وأشارت المصادر الدبلوماسية، إلى أن وزراء دفاع الناتو سيناقشون قرارا بهذا الشأن في اجتماعهم المقرر الشهر المقبل.

للتذكير، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اقترح في قمة الناتو بوارسو في جويلية عام 2016، إجراء لقائي قمة للحلف في السنتين التاليتين في إسطنبول.