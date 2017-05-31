الجزائر تدين بشدة هجوم العاصمة الافغانية كابول

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف، في تصريحات أدلى بها لوكالة الانباء الجزائرية، "ندين بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف اليوم الاربعاء الحي الدبلوماسي بكابول و الذي خلف العديد من القتلى والجرحى".

وقدمت الجزائر تعازيها الخالصة إلى أسرى الضحايا، معبرة عن تضامنها مع الشعب الأفغاني وحكومته وكذا الحكومات التي تضررت ممثلياتها الدبلوماسية جراء الهجوم، حسبما أضافه ذات المسؤول.

واعتبر بن علي الشريف، أن "هذا الشكل الجديد من مظاهر العنف الذي يحاول إفشال الجهود التي تهدف إلى استتباب الاستقرار وتعزيز السلام في افغانستان يستوقف المجتمع الدولي بخصوص ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة التهديد الارهابي الذي يهدد السلام و الأمن العالميين".