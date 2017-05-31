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90 قتيلا و مئات الجرحى في انفجار شاحنة مفخخة بأفغانستان

نشر يوم 2017/05/31 250 0 ياسين مبروكي 90 قتيلا و مئات الجرحى في انفجار شاحنة مفخخة بأفغانستان

لقي 90 شخصا على الاقل مصرعهم و اصيب مئات اخرون في  تفجير شاحنة  مفخخة اليوم الاربعاء في الحي الدبلوماسي بكابول حسب ما ذكرت  السلطات في حصيلة جديدة. 

و قال المركز الاعلامي للحكومة "ان 90 شخصا قتلوا و اصيب 400 اخرون بينهم عدد  من النساء و الاطفال" . 

و قال وزير الصحة  ان الحصيلة قد تعرف ارتفاعا مع العثور على جثث اخرى تحت  الركام. 

و قد وقع الانفجار في هذه  المنطقة المؤمنة بشكل جيد و تضم عدة سفارات  في  وقت الذروة الصباحية . 

و قال مصدر غرب ي بكابول لوكالة الانباء الفرنسية (فرانس برس) "ان الانفجار  نفذ بواسطة شاحنة بخزان للماء كان يحتوي على اكثر من طن و نصف من التفجرات .و  ترك الانفجار حفرة بعمق 7 امتار. 

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