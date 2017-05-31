90 قتيلا و مئات الجرحى في انفجار شاحنة مفخخة بأفغانستان

لقي 90 شخصا على الاقل مصرعهم و اصيب مئات اخرون في تفجير شاحنة مفخخة اليوم الاربعاء في الحي الدبلوماسي بكابول حسب ما ذكرت السلطات في حصيلة جديدة.

و قال المركز الاعلامي للحكومة "ان 90 شخصا قتلوا و اصيب 400 اخرون بينهم عدد من النساء و الاطفال" .

و قال وزير الصحة ان الحصيلة قد تعرف ارتفاعا مع العثور على جثث اخرى تحت الركام.

و قد وقع الانفجار في هذه المنطقة المؤمنة بشكل جيد و تضم عدة سفارات في وقت الذروة الصباحية .

و قال مصدر غرب ي بكابول لوكالة الانباء الفرنسية (فرانس برس) "ان الانفجار نفذ بواسطة شاحنة بخزان للماء كان يحتوي على اكثر من طن و نصف من التفجرات .و ترك الانفجار حفرة بعمق 7 امتار.