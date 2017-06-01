ماكرون يستقبل وفدا سورياً ويؤكد دعمه للمعارضة

وجاء في البيان الرئاسي: "بمناسبة زيارة رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمعارضة إلى المفاوضات، حرص رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون على تحيته والوفد المرافق له".

وأكد إيمانويل ماكرون "التزامه الشخصي بالملف السوري، ودعمه للمعارضة السورية توصلا إلى انتقال سياسي في سوريا".

وشاركت الهيئة العليا للمفاوضات التي تضم فصائل أساسية من المعارضة السورية في سلسلة مفاوضات غير مباشرة تنظم برعاية الأمم المتحدة منذ 2016 مع النظام السوري، وتطالب الهيئة العليا للمفاوضات برحيل بشار الأسد تمهيدا لأي حل.

وعقد إيمانويل ماكرون، مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في فرساي الثلاثاء الماضي، حيث اعتبر الرئيس الفرنسي أن اللجوء إلى الأسلحة الكيميائية في سوريا من قبل أي طرف سيعتبر من قبل فرنسا "تجاوزا لخط أحمر" يستوجب التدخل.