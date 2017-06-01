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الفايسبوك والتويتر شطر أساسي للحصول على التأشيرة إلى أمريكا

نشر يوم 2017/06/01 1215 0 حمزة عساس الفايسبوك والتويتر شطر أساسي للحصول على التأشيرة إلى أمريكا
أصدرت الإدارة الأميركية استبيانا جديدا لطالبي تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، يضم أسئلة عن الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الخمس سنوات الماضية، ومعلومات عن السيرة الذاتية تعود إلى 15 عاما.

ووافق مكتب الإدارة على الأسئلة الجديدة، التي تأتي في إطار تشديد إجراءات فحص الزوار القادمين للولايات المتحدة، حيث يمكن لمسؤولي القنصليات بموجب الإجراءات الجديدة طلب الحصول على أرقام كل جوازات السفر السابقة، والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الخمس سنوات الماضية وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف ومعلومات عن السيرة الذاتية تعود إلى 15 عاما، بما في ذلك عناوين السكن ومعلومات عن الوظائف والسفريات السابقة.

ويؤكد نموذج الاستبيان إن عدم الإجابة على الأسئلة المتعلقة لمواقع التواصل الاجتماعي والسيرة الذاتية قد يؤخر النظر في طلب التأشيرة أو يؤدي إلى رفضه.

 

 

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