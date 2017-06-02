إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا إحياء حظر السفر إلى الولايات المتحدة

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية سارة أيسغور فلوريس في بيان "لقد طلبنا من المحكمة العليا النظر في هذه القضية الهامة وتحدونا الثقة بأن المرسوم التنفيذي للرئيس ترامب يقع ضمن حدود صلاحياته القانونية من أجل الحفاظ على أمن الوطن وحماية مجتمعاتنا من الإرهاب."

وقد تحرك هذه الخطوة حكما نهائيا على المحك بشأن مرسوم ترامب الذي يقيد الهجرة من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الرابعة رفضت في الأسبوع الماضي رفع تعليق محكمة جزئية لمرسوم السفر الصادر عن ترامب.