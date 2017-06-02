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3 ولايات أمريكية تتحدى ترامب وتعلن تمسكها باتفاقية باريس للمناخ

نشر يوم 2017/06/02 286 0 أمينة داودي 3 ولايات أمريكية تتحدى ترامب وتعلن تمسكها باتفاقية باريس للمناخ
أفادت صحيفة Hill بأن حكام 3 ولايات أمريكية، وهي واشنطن، كاليفورنيا ونيويورك،أكدوا تمسكهم باتفاقية باريس للمناخ على الرغم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخروج منها.

وقال جيري براون، حاكم ولاية كاليفورنيا، إن رأي ترامب في أن التغيرات المناخية مجرد خيال يعارض أراء جميع العلماء، وإن كاليفورنيا وولايات أخرى ستشارك في اتفاقية باريس للمناخ.

من جهته اتهم أندرو كوامو حاكم ولاية نيويورك، إدارة ترامب بالتراجع عن الزعامة والجلوس في الصف الثاني مقارنة مع الدول الأخرى، فيما أعلن جاي إينسلي حاكم ولاية واشنطن أن المدن والولايات الأمريكية تتحمل الآن كافة مسؤوليتها عن المناخ.

يذكر أن تحالف الولايات الثلاث الذي أطلق حكامها عليه إسم التحالف المناخي للولايات المتحدة يهدف إلى التمسك بمبادئ اتفاقية باريسللمناخ وليس لديه أية أهداف أخرى.

 

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