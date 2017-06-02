3 ولايات أمريكية تتحدى ترامب وتعلن تمسكها باتفاقية باريس للمناخ

وقال جيري براون، حاكم ولاية كاليفورنيا، إن رأي ترامب في أن التغيرات المناخية مجرد خيال يعارض أراء جميع العلماء، وإن كاليفورنيا وولايات أخرى ستشارك في اتفاقية باريس للمناخ.

من جهته اتهم أندرو كوامو حاكم ولاية نيويورك، إدارة ترامب بالتراجع عن الزعامة والجلوس في الصف الثاني مقارنة مع الدول الأخرى، فيما أعلن جاي إينسلي حاكم ولاية واشنطن أن المدن والولايات الأمريكية تتحمل الآن كافة مسؤوليتها عن المناخ.

يذكر أن تحالف الولايات الثلاث الذي أطلق حكامها عليه إسم التحالف المناخي للولايات المتحدة يهدف إلى التمسك بمبادئ اتفاقية باريسللمناخ وليس لديه أية أهداف أخرى.