"داعش" يفتتح مسجدا في تركيا والسلطات تستجوب المدبر

وقالت الصحيفة، إن التحقيقات البتي تجريها النيابة العامة في مدينة ساكاريا غرب تركيا، كشفت تورط خالص لأبو نجوك الملقب "بأبو حنظلة"، في افتتاح مسجد بشكل سري في مدينة أدا بظاري التابعة لمحافظة سكاريا شرق اسطنبول.

وتجري قوات الأمن تحقيقات مع أبو حنظلة المتهم بأنه المسؤول عن تنظيم داعش في تركيا، بعد القبض عليه خلال الأيام الماضية، وقد أسفرت التحقيقات عن القبض على 8 مشتبه فيهم، أثناء استعدادهم للعبور غلى الجانب السوري واعترفوا بأنهم انظموا إلى التنظيم عن طريق أبو حنظلة.

ووفقا للصحيفة التركية فقد كشفت التحقيقات أن المدعو أبو حنظلة أقام مسجدا سريا في مدينة أدا بظاري، التابعة لمحافظة سكاريا لعقد اجتماعات واستقطاب المسلحين لصالح التنظيم الإرهابي، كما كشفت التسجيلات التني انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لـأبو حنظلة، أنه اعتبر نفسه داعية للإسلام، قائلا بعد فتح سوريا، سنأتي إلى تركيا، وسنفتح اسطنبول إنشاء الله.