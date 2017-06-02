بوتين يكشف سر استقالته من الكا جي بي

نشرت صحيفة "The Hollywood Reporter"الأمريكية، اليوم الجمعة، تسجيلا مصورا لمقابلة جرت بين فلاديمير بوتين والمخرج الأمريكي أوليفير ستون، حيث طرح هذا الأخير مجموعة من الأسئلة على الرئيس الروسي من بينها موقفه حول قضية عميل الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن الذي سرب العديد من الوثائق السرية.

كما سأل أوليفير ستون بوتين وهو يقود سيارته، عن السبب وراء تنحيَه من جهاز الاستخبارات "كا جي بي" عام 1991، حيث أجاب الرئيس الروسي، أن السبب وراء استقالته من الجهاز تعود إلى مخالفته الخطوات التي اتخذتها حكومته في تلك الفترة وكذا رفضه فبركة سيناريو يحاكي محاولة انقلاب على الدولة. وأضاف فلاديمير بوتين، أنه لم يكن يريد البقاء في صفوف الاستخبارات.