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62 قتيل.. حصيلة مظاهرات فنزويلا المتواصلة منذ شهرين !!

نشر يوم 2017/06/03 18 0 عطار براهيم 62 قتيل.. حصيلة مظاهرات فنزويلا المتواصلة منذ شهرين !!
بلغت حصيلة القتلى جراء مظاهرات عارمة تشهدها فنزويلا في احتجاجات نددت بالوضع الإقتصادي و السياسي للبلاد.

وكشفت وزارة الأمن العام أمس الجمعة أن 62 شخصا لقي مصرعه، حيت توفيت سيدة، أمس، في مظاهرات ولاية لارا بوسط البلاد. مشيرة أنها كلفت النائب العام في بالولاية لتحقيق في وفاة السيدة.

ويذكر أن 1187 شخصا أصيبوا بجروح في مظاهرات التي تشهدها كاراكاس. 


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