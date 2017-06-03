62 قتيل.. حصيلة مظاهرات فنزويلا المتواصلة منذ شهرين !!

وكشفت وزارة الأمن العام أمس الجمعة أن 62 شخصا لقي مصرعه، حيت توفيت سيدة، أمس، في مظاهرات ولاية لارا بوسط البلاد. مشيرة أنها كلفت النائب العام في بالولاية لتحقيق في وفاة السيدة.

ويذكر أن 1187 شخصا أصيبوا بجروح في مظاهرات التي تشهدها كاراكاس.



