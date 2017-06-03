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جون كيري يطلق النار على ترامب ويصفه بالرئيس "الجاهل"

نشر يوم 2017/06/03 726 0 عمر.ت جون كيري يطلق النار على ترامب ويصفه بالرئيس "الجاهل"
هاجم وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، رئيس بلاده دونالد ترامب ووصفه بالجاهل بعدما قرر انسحاب الولايات المتحدة من "اتفاقية باريس" حول التغير المناخي.

وقال جون كيري في مقابلة مع قناة "سي آن آن"، إن دونالد ترامب لا يعلم ما يقوله وهو رئيس جاهل، حيث يحاول بقرارته اللاعقلانية توقيف التقدم التي كانت تحرزه الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف كيري، بأن "دونالد ترامب حاول إخبار الناس بأن اتفاق تغير المناخ سيء وهو أمر غير صحيح"، لافتا إلى أن كل دولة تشارك في الاتفاق لها حق رسم خطتها الخاصة، أي لن تتعرض لأي ضغوطات خارجية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن العالم سيدفع الثمن غاليا لأن الدور الأمريكي في هذا الملف مهم جدا.

 

يذكر أن ترامب كان قد أعلن انسحاب الولايات المتحدة من "اتفاقية باريس" للمناخ، باعتبار الاتفاقية "ظالمة" لبلاده، مما خلف غضبا كبيرا بين قادة الدول الموقعة على الاتفاقية .

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