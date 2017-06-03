7 قتلى وأكثر من 20 فارا في تمرد بسجن في البرازيل

أعلن التلفزيون البرازيلي عن مقتل 7 سجناء جراء أعمال شغب اندلعت إثر تمرد في سجن للقاصرين في مدينة لاغو سيكا بولاية بارائيبا شمال شرقي البرازيل.

وأوضحت وكالة "رويترز"، نقلا عن قناة "غلوبو" البرازيلية، أن الشبان القاصرين قتلوا بعد أن بدأ حراس السجن محاولتهم لمنع السجناء المتمردين من الفرار.

وقام المتمردون بإحراق الأثاث والفرش، واندلعت خلال أعمال الشغب مشاجرات بين السجناء، مما أدى إلى مقتل بعضهم حرقا وآخرين طعنا.

وشددت الوكالة على أن أكثر من 20 معتقلا تمكنوا من الفرار من السجن خلال الحريق، الذي اندلع جراء أعمال الشغب، مضيفة أن الشرطة تنفذ حاليا عمليات البحث عنهم.