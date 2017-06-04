هلاك 18 شخصا في سلسلة تفجيرات بأفغانستان

قتل 18 شخصا وأصيب 12 آخرون، اليوم السبت جراء سلسلة انفجارات ضربت أحد أحياء العاصمة الأفغانية كابول، حسب مصادر إعلامية.

وذكرت المصادر ذاتها نقلا عن مصادر أمنية، أن "3 انفجارات متتالية ضربت منطقة سراي شمال العاصمة وذلك تزامنا مع تشييع جثمان أحد ضحايا المظاهرات التي شهدتها العاصمة كابول أمس، للتنديد بحالة الانفلات الأمني التي تعاني منها البلاد".

وأكدت في السياق ذاته أن 18 شخصا قتلوا جراء تلك الانفجارات بينما أصيب12 آخرون في حصيلة أولية مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وقوع إصابات بالغة الخطورة.