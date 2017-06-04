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ارتفاع عدد جرحى حادثي الدهس والطعن في لندن إلى 48 شخصا

نشر يوم 2017/06/04 1777 0 إيمان ض ارتفاع عدد جرحى حادثي الدهس والطعن في لندن إلى 48 شخصا
أعلنت أجهزة الإسعاف في لندن اليوم الأحد، أنّ عدد المصابين الذين نقلوا الى خمسة مستشفيات في لندن ارتفع إلى نحو 48 شخصا على إثر حادثي الدهس و الطعن في لندن و خلفا ايضا ستة قتلى.

وكانت حصيلة سابقة لأجهزة الإسعاف تحدثت عن نقل أكثر من ثلاثين شخصا الى  المستشفيات ومعالجة عدد من المصابين الخرين بجروح أقل خطورة في عين المكان. 

وذكرت تقارير إعلامية أن ثلاثة مهاجمين كانوا على متن شاحنة صغيرة قاموا بدهس  أشخاص على جسر لندن "لندن بريدج" ثم هاجموا المارة بسكاكين متسببين في سقوط 06  قتلى  قبل تصفيتهم من قبل عناصر الشرطة. 

ويتعلق الأمر بثالث هجوم تشهده بريطانيا في أقل من ثلاثة أشهر، ويأتي هذا  الهجوم  الّذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى صباح اليوم  قبل خمسة أيام فقط من الإنتخابات التشريعية في المملكة المتحدة. 

 

 

 

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