فرنسيان بين ضحايا اعتداء لندن

وذكرت المصادر ذاتها أن مكتب الرئيس ماكرون أعلن اليوم عن أن "فرنسيين اثنين على الأقل أصيبا في هجوم لندن مساء أمس السبت".

وأضاف متحدث باسم المكتب أن "أحد الفرنسيين مصاب بجروح بليغة". وفي السياق ذاته أكد القصر الرئاسي في بيانه أن "فرنسا تبذل كل جهودها

لتقديم المساعدة" مؤكدا أنه تم "تعزيز الاجراءات الامنية ليتمكن الفرنسيون في لندن من التصويت اليوم في الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية".

وكان مهاجمون قادوا شاحنة صغيرة مسرعة ودهسوا المارة على جسر لندن قبل أن يطعنوا أناسا آخرين في الشارع مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص إلى جانب المهاجمين الثلاثة الذين قتلتهم الشرطة وإصابة 48 آخرين.