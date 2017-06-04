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فرنسيان بين ضحايا اعتداء لندن

نشر يوم 2017/06/04 14 0 إيمان ض فرنسيان بين ضحايا اعتداء لندن
أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الأحد، عن وجود رعايا فرنسيين بين ضحايا اعتداء لندن الذي أدى إلى مقتل ستة اشخاص وجرح 48 آخرين حسب مصادر إعلامية.

وذكرت المصادر ذاتها  أن مكتب الرئيس ماكرون أعلن اليوم عن أن "فرنسيين اثنين على الأقل أصيبا في هجوم لندن مساء أمس السبت". 

وأضاف متحدث باسم المكتب أن "أحد الفرنسيين مصاب بجروح بليغة". وفي السياق ذاته  أكد القصر الرئاسي في بيانه أن "فرنسا تبذل كل جهودها  

لتقديم المساعدة"  مؤكدا أنه تم "تعزيز الاجراءات الامنية ليتمكن الفرنسيون في لندن من التصويت اليوم في الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية". 

 وكان مهاجمون قادوا شاحنة صغيرة مسرعة ودهسوا المارة على جسر لندن قبل أن يطعنوا أناسا آخرين في الشارع  مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص إلى جانب المهاجمين  الثلاثة الذين قتلتهم الشرطة وإصابة 48 آخرين.

 

 

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