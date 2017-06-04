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الشرطة البريطانية تعتقل 12 شخصا للإشتباه في مشاركتهم في هجمات جسر لندن

نشر يوم 2017/06/04 1 0 عمر.ت الشرطة البريطانية تعتقل 12 شخصا للإشتباه في مشاركتهم في هجمات جسر لندن
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، أن قوات الأمن البريطانية اعتقلت 12 شخصا للاشتباه في بضلوعهم في الهجمات التي وقعت أمس في جسر لندن وخلفت مقتل 12 شخصا على الأقل.

وحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، بإن قوات الأمن البريطانية شنت عمليات أمنية بشرق العاصمة لندن طالت، حيث اقتحمت شقق بمنطقة اليزابيث فراى التابعة لمدينة باركينج واعتقلت خلالها 12 شخصا مشتبه فيهم حيث كبلتهم بالصفاد وتم نقلهم لاجراء التحقيقات معهم.

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