الشرطة البريطانية تعتقل 12 شخصا للإشتباه في مشاركتهم في هجمات جسر لندن

وحسبما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، بإن قوات الأمن البريطانية شنت عمليات أمنية بشرق العاصمة لندن طالت، حيث اقتحمت شقق بمنطقة اليزابيث فراى التابعة لمدينة باركينج واعتقلت خلالها 12 شخصا مشتبه فيهم حيث كبلتهم بالصفاد وتم نقلهم لاجراء التحقيقات معهم.