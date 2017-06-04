الأمير الإنجليزي هاري يشارك في إفطار جماعي بسنغافورة

بدأ الأمير برنس إفطاره على الطريقية الإسلامية بطبق بسيط من التمور وعصيدة وبعدها قام بتوجيه كلمات تعاطف و تضامن مع عائلات الاشخاص السبعة الذين قتلوا على يد المهاجمين.

و يتواجد الأمير برنس هو في رحلة ليومين لسنغافورة، لزيارة مركز اجتماعي يديره المسلمين بقيادة منظمة الرعاية الاجتماعية الطوعية بسنغافورة، التي تقدم مجموعة من الخدمات من مساعدة للشفاء المدمنين.

وأسس الأمير هاري والأمير سيسو من ليسوتو مؤسسة (سنتيبيل) في عام 2006 من أجل مساعدة الأطفال المعرضين للخطر والشبان المصابين بالإيدز في ليسوتو وبوتسوانا .