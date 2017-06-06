البيت الأبيض يأكد أن ترامب سيعمل على تخفيف التوترات بالخليج

كما دعت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، دول الخليج إلى الحفاظ على وحدتها والعمل على تسوية الخلافات بينها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد أكد أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة وحث أطراف هذه الأزمة الدبلوماسية على طي صفحة الخلافات.