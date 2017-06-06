وزير الداخلية الفرنسي: منفذ اعتداء باريس يدعي أنه طالب جزائري

وذكر جيرارد كولومب تفاصيل الاعتداء، في تصريحات صحفية ، أن شرطي تعرض للاعتداء من قبل مجهول على الساعة 16و20 دقيقة بتوقيت المحلي، مضيفا أن دورية للشرطة مكونة من 3 كانت بصدد حماية السياح المتواجدين بالقرب من كنسية نوتر دام في باريس، حيث قدم رجل يحمل في يده مطرقة وهاجم أحد أفراد الشرطة ، ما دفع أحد زملائه إلى اطلاق النار على المهاجم، مشيرا أنه تم نقل الشرطي المصاب إلى المستشفى وكذا المهاجم الذي أصيب أيضا بطلقات نارية.

وتابع وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد كولومب، في سياق حدثيه، أن المهاجم بعد توقيفه ادعى أنه طالب جزائري حيث كان يحمل بطاقة التي سيتم نقلها بصدد فحصها من قبل السلطات المعنية لتأكد من صحة ما قاله.

وفي ذات السياق، ذكر موقع "لوفيغارو" الاخباري، نقلا عن مصادره الخاصة، أن منفذ اعتداء كنسية نوتر دام كشف أنه ينتمي إلى تنظيم داعش الارهابي، وهو من أصول أمازيغية.