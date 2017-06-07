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إيطالي ذو أصول مغربية ثالث منفذ لهجوم جسر لندن الدموي

نشر يوم 2017/06/07 192 0 عطار براهيم إيطالي ذو أصول مغربية ثالث منفذ لهجوم جسر لندن الدموي
كشفت الشرطة البريطانية عن الشخص ثالث المنفذ للهجوم الإرهابي، على جسر لندن، يدعى يوسف زغبة، ذو 22 عاما، إيطالي من أصول مغربية مولود بفاس من أب مغربي وأم إيطالية مقيمة ببولونيا.

وأوضحت الشرطة الإيطالية أن الإرهابي، يوسف زغبة، سبق أن تم توقيفه في مطار بولونيا عام 2016، وذلك عندما حاول التوجه إلى سوريا، ما دفع السلطات الإيطالية إلى إبلاغ بريطانيا بتحركات هذا الشاب المولود في مدينة فاس المغربية عام 1995  . 

وسبق لشرطة لندن أن أعلنت أن المهاجمين الأول والثاني هما خرام شازاد بات وهو مواطن بريطاني يبلغ 27 عاما وولد في باكستان، ورشيد رضوان من أصل مغاربي وعمره 30 عاما .

وقُتل المهاجمون الثلاثة برصاص الشرطة البريطانية، بعد أن قتلوا 7 أشخاص وإصابة العشرات بهجوم دهس، على جسر لندن وإعتداءات جملة بالسكاكين.


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