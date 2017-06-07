إلقاء القبض على رجل بمطار هيثرو في إطار التحقيق في هجوم مانشستر

وأوضحت شرطة مانشستر الكبرى في بيان أنها ألقت "القبض على رجل يبلغ من العمر 38 عاما للاشتباه في ارتكابه جرائم بموجب قانون الإرهاب" مبرزة أن الموقوف "لا يزال رهن الاحتجاز".

وأضافت الشرطة أن "إلقاء القبض على الشخص المذكور كان مخططا له بشكل مسبق". وكان ثلاثة من الإرهابيين قد قاموا بدهس المارة بواسطة سيارة شحن صغيرة على جسر لندن مساء يوم السبت الماضي قبل أن يطعنوا عدة أشخاص بواسطة أسلحة بيضاء في سوق بورو المجاور الذي كان مزدحما بالمتسوقين.

كشفت السلطات الأمنية عن هويات الاشخاص الثلاثة منفذي الهجومين، فيما اعلن التنظيم الإرهابي المسمى داعش مسؤوليته عن الهجوم الدامي.