أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار عالمية

إلقاء القبض على رجل بمطار هيثرو في إطار التحقيق في هجوم مانشستر

نشر يوم 2017/06/07 260 0 مريم.ع إلقاء القبض على رجل بمطار هيثرو في إطار التحقيق في هجوم مانشستر
ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل في مطار هيثرو بلندن في إطار التحقيق في تفجير انتحاري استهدف قاعة للحفلات الموسيقية في مانشستر الشهر الماضي وأودى بحياة 22 شخصا، حسبما أفادت به ذات المصالح الأمنية أمس الثلاثاء.

وأوضحت شرطة مانشستر الكبرى في بيان  أنها ألقت "القبض على رجل يبلغ من  العمر 38 عاما للاشتباه في ارتكابه جرائم بموجب قانون الإرهاب"  مبرزة أن  الموقوف "لا يزال رهن الاحتجاز". 

وأضافت الشرطة أن "إلقاء القبض على الشخص المذكور كان مخططا له بشكل مسبق".  وكان ثلاثة من الإرهابيين قد قاموا بدهس المارة بواسطة سيارة شحن صغيرة على  جسر لندن مساء يوم السبت الماضي  قبل أن يطعنوا عدة أشخاص بواسطة أسلحة بيضاء  في سوق بورو المجاور الذي كان مزدحما بالمتسوقين. 

كشفت السلطات الأمنية عن هويات الاشخاص الثلاثة منفذي الهجومين، فيما اعلن التنظيم الإرهابي المسمى داعش مسؤوليته عن الهجوم الدامي.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا