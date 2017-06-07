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مشروع قرار فرنسي لنشر قوة إفريقية في منطقة الساحل

نشر يوم 2017/06/07 1675 0 أمينة داودي مشروع قرار فرنسي لنشر قوة إفريقية في منطقة الساحل
قدمت فرنسا أمس الثلاثاء مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يجيز نشر قوة عسكرية أفريقية لمحاربة الإرهابيين ومهربي المخدرات في منطقة الساحل.

ويمكن لهذه القوة العسكرية استخدام كل الوسائل الضرورية بهدف محاربة الإرهاب ترويج المخدرات والإتجار بالأشخاص، بحسب نسخة من نص مشروع القرار حصلت عليها وكالة فرانس برس، كما يرجح أن يصوت مجلس الأمن على المشروع الأسبوع المقبل.

وكانت موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو المنضوية في إطار مجموعة الدول الخمس في الساحل، ووافقت في مارس على تشكيل قوة عسكرية عدادها خمسة آلاف جندي لتولي المهمة.

ومن المقرر أن يكون مقر قيادة هذه القوة في مالي ولكنها ستكون مستقلة عن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والمؤلفة من 12 ألف جندي والمنتشرة في مالي منذ سنة 2013.

وبحسب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر فإن مجلس الأمن سيعتمد مشروع هذا القرار، مشيرا إلى أنه لا يمكننا ان ندع الساحل يصبح وكرا جديدا للإرهابيين في المنطقة بأسرها.

 

 

 

 

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