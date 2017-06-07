أنباء عن مقتل 7 أشخاص في الهجوم الذي استهدف البرلمان الإيراني

وحسب مصادر إعلام إيرانية قفد بلغت حصيلة الجرحى في إطلاق النار بمبنى البرلمان إلى 8 أشخاص ، مشيرة إلى أن عملية إطلاق النار لاتزال متواطلة وأن عناصر الامن تمكنت من محاصرة الانتحاري الذي كان يرتدي بدلة ناسفة .

وأضافت وكالة تسنيم، أن عملية محاصر المسلحين في مكاتب ديوان البرلمان قد تمت ،وأن أحدهم لاذا بالفرار وبدأ بإطلاق النار في أحد الشوارع القريبة من مبنى البرلمان.

وشارك 3 مسلحين في الهجوم على ضريح الامام الخمينئي وفجر أحدهم نفسه، وأدى الهجوم إلى مقتل شخص وإصابة آخرين في حين تم القضاء على المهاجم الثاني واعتقال المهاجمة الثالثة إلا أن وكالة مهر أكدت في وقت لاحق تصفية جميع المهاجمين الثلاثة على ضريح الخمينئي.

وكشف حاكم طهران تفاصيل الاحداث التي جرت في ضريح الخمينئي ، حيث أكد أن إمرأة هي من نفدت التفجير الانتحاري،مضيفا أنه قتل مهاجم آخر برصاص الامن وتم اعتقال مهاجمين آخرين، وقال أن الهجوم أسفر عم مقتل عامل في الحديقة المحيطة بالمرقد وكذا إصابة عمال آخرين،

واوصل البرلمان الإيراني جلسته يطريقة عادية رغم الهجوم .وتعرف العاصمة الإيرانية إجراءات أمنية مشددة بعد هذا الهجوم حيث أغلق عناصر الأمن كافة الطرق المؤدية للبرلمان ،كما تم إغلاق محطة الإمام الخمينئي لمترو الأنفاق المتواجدة قرب ضريحه.

وتعقد وزارة الداخلية الإيرانية اجتماعا طائرئا بعد هذا الهجوم .

وأشارت وسائل إعلام عن ابطال مفعول عبوة ناسفة قرب محطة الامام الخمينئي لمترو الانفاق.