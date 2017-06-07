آلاف الأشخاص يحتشدون في العاصمة البريطانية للترحم على ضحايا هجوم جسر لندن

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم الأربعاء، أنّ عمدة لندن صديق خان كان يتقدم جموعا حاشدة وقفت دقيقة صمت حدادا بالشموع ترحما للضحايا الذي سقطوا في الهجوم الذي وقع يوم السبت الماضى على جسر لندن.

وأشارت إلى أنّ مئات الأشخاص تحدّوا الأمطار في متنزه "بوترز فيلدز" للترحم على السبعة الذين لقوا حتفهم بالإضافة إلى عشرات المصابين في الهجوم.

ويأتى ذلك فيما قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إنها ستغير قوانين حقوق الإنسان إذا كانت تعترض طريق التعامل مع المشتبه في كونهم إرهابيين، مضيفة انها ستسهل عملية ترحيل الإرهابيين الأجانب المشتبه بهم وتقيد حرية وتحرّكات أولئك الذين يشكّلون تهديدا.