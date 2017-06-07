الصحافي السابق بجريدة الوطن سجل شريط فيديو لمبايعة داعش!

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر قالت إنه مقرب من التحقيق، أن الشرطة الفرنسية عثرت داخل منزل فريد ايكان بحي سرجي بالعاصمة باريس على مقطع فيديو يبايع فيه تنظيم داعش الارهابي.

رئيس مكتب يومية الوطن: أنا من وظف فريد ايكان

من جهة أخرى، أبدى رئيس مكتب يومية الوطن الصادرة باللغة الفرنسية بولاية بجاية، استغرابه ولما جرى تداوله، ورفض التسليم بحقيقة التحاق زميله السابق بصفوف داعش.

وقال رئيس مكتب يومية الوطن ببجاية إنه هو من وظف فريد ايكان منفذ اعتداء ضد شرطي قرب كنيسة نوتر دام بباريس، عام 2013، مبديا في نفس الوقت تعجبه من أن يكون فريد ارهابيا.

وأضاف كمال مجدوب في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الفرنسية، "لا اعتقد بأن فريد ايكان ينتمي إلى تنظيم داعش الارهابي أو الى منظمة ارهابية أخرى. وتابع قائلا "اعتقد أنه هاجم الشرطي لمبايعة تنظيم داعش الارهابي".

ووظف كمال مجدوب فريد ايكان عام 2013 كصحفي في مكتب يومية الوطن، حيث عملا سويا قرابة العام قبل أن يقرر فريد الذهاب إلى فرنسا لمتابعة دراسته وإعداد شهادة الدكتوراه في تخصص إعلام وإتصال بجامعة لوريون.

وأكد رئيس مكتب يومية الوطن بولاية بجاية، أن منفذ اعتداء باريس لم تكن له أي توجهات دينية متطرفة، منوها إلى أنه لم يتفهم حتى الآن ما فعله.