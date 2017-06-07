المانيا تتعاطف مع قطر.. وتعتبر القطيعة محاولة لعزلها

وأعرب وزير الخارجية الألماني، في تصريحات أدلى بها لصحيفة "هاندلسبلات"، عن قلقه من تفاقم الأزمة الخليجية وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن تصاعد التوتر بين الدول المتصارعة لن يفيد أي طرف.

وانتقد سيغمار غابرييل، صفقة الاسلحة التي وقعتها السعودية مع الولايات المتحدة الامريكية مؤخرا، معتبرًا إياها "سياسة خاطئة".



وذكر ذات المصدر، أنه من المنتظر أن يلتقيا وزيرا خارجية ألمانيا سيغمار غابرييل والمملكة السعودية عادل الجبير اليوم الاربعاء، في برلين.

وفي هذا السياق، كشف وزير الخارجية الألماني، انه خلال اجتماعه مع نظيره السعودي سيحاول معرفة الدوافع الحقيقة وراء القطيعة الدبلوماسية.



