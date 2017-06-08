بالفيديو.. لحظة اعتداء كاتدرائية نوتردام بباريس

وأظهر التسجيل، الذي التقطه دوائر تلفزيونية مغلقة، إيكان وهو يركض في اتجاه قوات الشرطة قبل إطلاق النار عليه وسقوطه أرضا.

وقد تم نقل المنفذ إلى مستشفى لتلقي العلاج، فيما أصيب ضابط شرطة بجروح طفيفة في الاعتداء، وكان إيكان طالبا يعمل على أطروحة دكتوراة ولم يشتبه في أنه متطرف من قبل .

وصرح المشرف على أطروحته، أرنو مرسييه، لمحطة بي إف إن الإذاعية، إن فريد يتقن ثلاثة لغات منها السويدية والعربية والفرنسية، وسيرته الذاتية تقول إنه كان يعمل صحفيا في السويد والجزائر .

وذكر مصدر في التحقيقات أن منفذ صرخ عند الهجوم "هذا لأجل سوريا" ، وأضاف أنه من جنود داعش .