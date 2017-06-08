الشرطة البريطانية توقف 3 أشخاص جدد في إطار التحقيق في هجوم لندن

وأوضحت الشرطة في بيان لها أن اثنين من المشبته بهم اعتقلا في أحد شوارع "ايلفورد" في الضاحية الشرقية للندن بينما اعتقل المتهم الثالث في منزل يقع في الحي نفسه.

وأضاف البيان أن أحد الموقوفين رجل يبلغ من العمر 27 عاما وقد اعتقل بشبهة الارهاب في حين اعتقل الثاني لحيازته مخدرات. اما الموقوف الثالث وعمره 29 عاما فتشتبه الشرطة في انه كان "يحضر لأعمال ارهابية" ولا تزال الشرطة تقوم بعمليات تفتيش في منزله وفي مركز تجاري في ايلفورد الحي الواقع في شرق لندن وغير البعيد عن باركينغ حيث كان يقيم اثنان من منفذي الاعتداء. ويوجد حاليا شخصان يبلغان من العمر 27 و30 عاما قيد التحقيق بتهمة ضلوعهما المفترض في هجوم لندن.

وكانت الشرطة قد اعتقلت يوم الأحد الماضي 12 شخصا على ذمة التحقيق في هذا الاعتداء لكن أفرجت عنهم لاحقا.