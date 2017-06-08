الاستخبارات الإيرانية.. منفذو هجوم طهران إيرانيون انضموا لداعش في العراق

ونقل التلفزيون الإيراني عن وزارة الاستخبارات قولها اليوم الخميس" إن خمسة من المحتجزين الذين يشتبه أن لهم صلات بهجومي طهران شاركوا في أنشطة إرهابية لتنظيم "داعش"، في مدينة الرقة السورية ومدينة الموصل العراقية.

وجاء في بيان الوزارة أن "الإرهابيين الخمسة المعتقلين إيرانيون، غادروا إيران في وقت سابق وقاموا بنشاط إرهابي في الرقة والموصل".

وأضاف البيان "العام الماضي عادوا إلى إيران...لتنفيذ هجمات إرهابية في أماكن مقدسة بإيران"، وأعلن التنظيم الإرهابي المسمى "داعش " مسؤوليته عن الهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا طهران أمس الأربعاء والذي اودى بحياة 17 شخصا.