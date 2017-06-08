إيران تُحدد هوية منفذي الهجومين الإرهابيين

نشرت وزارة المخابرات الإيرانية، اليوم الخميس صور وأسماء خمسة رجال مسلحين كمواطنين إيرانيين، وأعضاء فى تنظيم داعش الارهابي الذين هاجموا البرلمان الإيراني، وضريح الإمام الخوميني يوم أمس الاربعاء.

و أفاد بيان صادرعن وزارة المخابرات الايرانية، أن المهاجمين الخمسة قد غادروا إيران واشتركوا فى عمليات تنظيم "داعش" الارهابي في مدينة الموصل العراقية ومدينة الر قة السورية .

و اضاف أنه في أوت عام 2016 عاد الرجال الخمسة المسلحين إلى إيران، للقيام بعمليات إرهابية بهدف تنفيذ عمليات في المدن الدينية الإيرانية.

يشار الى أن المهاجمين الستة المتورطين فى الهجمات لقوا مصرعهم و ان تنظيم داعش الارهابي أعلنت مسؤوليتها عن الهجومين.