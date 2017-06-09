زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزيرة هاواي

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على الساعة الـ 7 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان على عمق 8 كيلومترات.

ولم ترد بعد تقارير عن حدوث إصابات أو أضرار كبيرة بسبب الزلزال. في حين تم التحذير مركز موجات تسونامي في المحيط الهادي إنه من غير المتوقع حدوث موجات.



