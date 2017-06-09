زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزيرة هاواي

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على الساعة الـ 7 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان على عمق 8 كيلومترات.
ولم ترد بعد تقارير عن حدوث إصابات أو أضرار كبيرة بسبب الزلزال. في حين تم التحذير مركز موجات تسونامي في المحيط الهادي إنه من غير المتوقع حدوث موجات.
وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على الساعة الـ 7 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان على عمق 8 كيلومترات.
ولم ترد بعد تقارير عن حدوث إصابات أو أضرار كبيرة بسبب الزلزال. في حين تم التحذير مركز موجات تسونامي في المحيط الهادي إنه من غير المتوقع حدوث موجات.
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