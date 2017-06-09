طهران تعتزم شن عمليات جوية الأكبر من نوعها في العالم ضد داعش

وقال باقري في تصريح إعلامي إن "37 طائرة من طراز فانتوم و45 من طراز سوخوي 400 جاهزة في انتظار أوامر القادة العسكريين للبدء بأكبر عمليات جوية ايرانية في العالم خلال الثلاثين عاما الماضية". وأضاف قائد الأركان الإيرانية أن العدو في اشارة إلى تنظيم "داعش" الارهابي "سيواجه ردا ايرانيا حازما في المناطق التي تحددها طهران".

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجومين اللذين استهدفا حرم مجلس الشورى الإيراني ومرقد الزعيم الراحل الخميني قرب العاصمة إلى 17 قتيلا وأكثر من 40 جريحا. وتبنى تنظيم "داعش" الارهابي مسؤولية الهجومين.

وأفاد مسؤول امني ايراني بأن منفذي الهجومين التي تمكنت قوات الأمن من تصفيتهم يحملون الجنسية الإيرانية.